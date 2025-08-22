Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днём флага России

Глава Башкирии поздравил жителей республики с Днём Государственного флага Российской Федерации. Он напомнил, что у российского триколора богатая история, берущая начало еще в XVII веке. В 1991 году трехцветный флаг вновь стал официальным символом сильной, единой, великой страны. Символом ее побед, независимости, стремления вперед, верности нашим ценностям и традициям, отметил Радий Хабиров.
«Российская Федерация — многонациональная, многоконфессиональная страна. На протяжении веков представители разных народов живут здесь в мире и согласии — под одним флагом, объединенные общей целью и безграничной любовью к Отечеству. Вместе, на фронте и в тылу, мы защищаем нашу Родину от врагов. Вместе двигаем вперед нашу экономику, науку, культуру, спорт. Вместе славим Россию», — написал Глава республики в своих соцсетях.