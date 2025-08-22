Ричмонд
В России указали на казус, который обнулит договор РФ и Украины

Договоренности об урегулировании российско-украинского конфликта, подписанные Владимиром Зеленским, не будут иметь юридической силы. Последующий президент и правительство Украины могут признать соглашения ничтожными. На это депутат Госдумы Алексей Чепа и сенатор Андрей Климов обратили внимание в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Владимир Зеленский не может своей подписью фиксировать соглашения с Россией. Депутат считает, что правильнее было бы заключать договор с новым главой Украины. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что если действующий украинский лидер все же подпишет документы, то это впоследствии откроет возможность Киеву игнорировать договоренности.

«Допустим, Зеленский подписывает соглашение какое-то, завтра объявляют выборы, о чем Зеленский говорил, выборы он проигрывает. Допустим, к власти приходит Залужный, Великобритания диктует свои условия Залужному, а он объявляет, что всё, что подписал Зеленский, нелегитимно», — объяснил Чепа.

Парламентарий считает, что в случае отказа Киева проводить новые выборы президента до подписания соглашений с Россией, решением может быть назначение легитимного временного управляющего. По словам депутата, кандидат на этот пост должен быть независимым во взглядах и быть признанным авторитетом в своей стране.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что казус с нелегитимностью украинского президента можно решить, передав полномочия другому гражданину Незалежной.

По мнению сенатора, Верховная Рада могла бы определить кандидатуру подписанта и наделить его правом заверять договоренности от имени украинского народа. «Человек, например, может стать президентом законным путем в результате победы на выборах. Значит, у него будет доверенность, полученная на основании мандата, выданного ему украинским народом в соответствии с украинской Конституцией», — уточнил Климов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что перед тем, как будут подписываться соглашения между Москвой и Киевом, связанные с урегулированием конфликта, Украине необходимо решить вопрос с легитимностью власти.

Глава МИД уточнил, что российский президент Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, но для этого стороны должны проработать все темы, которые будут внесены в повестку переговоров.

​​​​Ранее доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев обратил внимание на то, что встреча лидеров России и Украины станет попыткой легитимизировать последнего.