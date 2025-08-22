В России указали на казус, который обнулит договор РФ и Украины

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Владимир Зеленский не может своей подписью фиксировать соглашения с Россией. Депутат считает, что правильнее было бы заключать договор с новым главой Украины. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что если действующий украинский лидер все же подпишет документы, то это впоследствии откроет возможность Киеву игнорировать договоренности.