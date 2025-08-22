Ричмонд
Китай послал США скрытый сигнал перед встречей России и Индии

Китай послал США скрытый сигнал, использовав для этого дипломатическое мероприятие накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters

Как отмечает издание, Китай воспользовался событием, чтобы обвинить США в «угрозе миру во всем мире», едва завуалированной критике соперничающей сверхдержавы как раз перед тем, как она проведет важную встречу мировых лидеров, включая Россию и Индию.

Ссылаясь на США в завуалированных выражениях, которые обычно используются в Китае, представитель МИД КНР Лю Бинь охарактеризовал встречу, организованную председателем КНР Си Цзиньпином, как разрыв с этикой «определенной страны», которая «стремится поставить свои национальные интересы выше интересов других».

«Руководящие принципы и основополагающий дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой», — сказал он.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС 2025 года в Тяньцзине. Отмечается, что он будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств — членов ШОС и заседании SCOO+ и выступит с программной речью.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
