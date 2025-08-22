Трамп отстранил от должности куратора российского направления в ЦРУ

Сотрудница, чье имя не называется, имела более чем двадцатилетний стаж работы в разведке. Она, в частности, координировала составление доклада о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, пишет RTVI.
По информации The Economist, в середине августа директор Национальной разведки США Тулси Габбард лишила сотрудницу доступа к секретным материалам. Уточняется, что аналогичные санкции были также применены в отношении 36 бывших и действующих сотрудников.
Согласно информации The New York Times, указанная сотрудница работала под прикрытием. В числе других уволенных оказались Шелби Пирсон — высокопоставленный сотрудник разведки. Именно она представляла Конгрессу отчеты о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2020 года. Также под увольнение попала Винь Нгуен — старший специалист по обработке данных Агентства нацбезопасности США.
Основанием для отставки послужили факты использования разведданных в политических целях для продвижения партийных интересов или в военных целях, а также нарушения норм профессиональной этики и режима защиты государственной тайны.
Увольнение высокопоставленной сотрудницы, которая руководила работой сотни аналитиков, вызвало обеспокоенность в американской разведке сообщает The Economist.
Как пояснил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Пфайффер, лишившийся доступа в январе, допуск к государственной тайне имеется даже у технического персонала, а его утрата равносильна завершению профессиональной карьеры. Многие работники при выходе на пенсию рассчитывают на сохранение доступа для дальнейшей работы в консалтинговой сфере.
Замглавы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер охарактеризовал действия Тулси Габбард как злоупотребление допуском к секретным данным и «очередную неудачную попытку» отвлечь внимание общества от «неспособности» администрации Трампа раскрыть информацию по делу Джеффри Эпштейна.
20 августа директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о намерении сократить численность сотрудников ЦРУ приблизительно наполовину, что позволит ежегодно экономить американским налогоплательщикам около 700 млн долларов каждый год. Под сокращение попадет Управление директора национальной разведки (ODNI), созданное после террористических атак 11 сентября 2001 года для координации 18 разведывательных ведомств США.
Реорганизация затронет и Центр по борьбе с враждебным иностранным влиянием, отслеживающий угрозы выборам из-за рубежа. Так как он учрежден Конгрессом, его полную ликвидацию провести сложно, поэтому основные полномочия передадут другим госструктурам.