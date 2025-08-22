В День флага России Вячеслав Федорищев вручил госнаграды отличившимся бойцам спецназа ЦВО

«Мы сегодня с вами здесь, в расположении легендарной бригады, встречаем День флага. Праздник, который олицетворяет единство русского народа, все то доброе, сильное, светлое, что было заложено нашими великими предками, что закладывалось в годы Великой Отечественной войны нашими ветеранами, что закладывалось нашим Президентом для того, чтобы страна становилась сильнее, — обратился к участникам мероприятия губернатор. — В День флага мы вспоминаем наших героев, которые отдали все силы во имя становления великой России. Мы в очередной раз напоминаем себе о том, зачем просыпаемся и идем на свое служение — потому что мы не можем подвести нашу великую историю, нашего Президента, наших жителей, наши семьи, друзей, наш мир. Мы должны идти вперед. Поздравляю вас, товарищи военнослужащие, вы опора, вы основа безопасности и успешного развития нашей страны».