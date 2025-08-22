Администрация Красноярского края подала в суд на дорожную службу из-за поврежденного Lexus в яме

Управление делами губернатора Красноярского края обратилось в Арбитражный суд с иском к муниципальному Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ).
Причиной судебного разбирательства стал инцидент с повреждением служебного автомобиля Lexus, который в апреле текущего года попал в яму на улице Пограничников.
Как следует из материалов дела, в результате происшествия было повреждено колесо транспортного средства. Краевая администрация требует возместить ущерб на общую сумму почти 229 тысяч рублей.
Представители УДИБ признали факт наличия ямы на проезжей части, однако указали, что ответственность за содержание данного участка дороги несет подрядчик — АО «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Левобережное», с которым заключен контракт до конца 2025 года.
Суд удовлетворил ходатайство о привлечении дорожной компании к участию в деле в качестве третьего лица. Следующее судебное заседание по данному иску назначено на 10 сентября.