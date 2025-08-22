Санду дала молдавское гражданство российским иноагентам

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики признанным в РФ иноагентами журналисту Глебу Пьяных* и кинокритику Антону Долину*, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы республики.
Указ принят на основании статьи 88 конституции Молдавии, которая позволяет президенту предоставлять гражданство в исключительных случаях.
«Предоставить гражданство Республики Молдова следующим лицам… Пьяных* Глеб, родившийся в 1968 году в Российской Федерации», — говорится в документе.
Также в указе упомянуты кинокритик Антон Долин* с двумя сыновьями, россиянка Наталия Хлюстова (1975) и американец Дэвид Лео Смит (1988).
Пьяных работал журналистом в российских медиа и покинул страну после начала РФ спецоперации на Украине.
В мае прошлого года ряд участников группы «Би-2» и члены их семей получили гражданство Молдавии. Согласно указу президента Молдавии, молдавские паспорта были выданы бас-гитаристу Максиму Андрющенко, менеджеру коллектива Алексею Левченко, а также их родственникам. Всего гражданство тогда получили восемь человек.
* признаны в РФ иноагентами.