Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санду дала молдавское гражданство российским иноагентам

Президент Молдавии Санду предоставила гражданство Пьяных и Долину.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики признанным в РФ иноагентами журналисту Глебу Пьяных* и кинокритику Антону Долину*, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы республики.

Указ принят на основании статьи 88 конституции Молдавии, которая позволяет президенту предоставлять гражданство в исключительных случаях.

«Предоставить гражданство Республики Молдова следующим лицам… Пьяных* Глеб, родившийся в 1968 году в Российской Федерации», — говорится в документе.

Также в указе упомянуты кинокритик Антон Долин* с двумя сыновьями, россиянка Наталия Хлюстова (1975) и американец Дэвид Лео Смит (1988).

Пьяных работал журналистом в российских медиа и покинул страну после начала РФ спецоперации на Украине.

В мае прошлого года ряд участников группы «Би-2» и члены их семей получили гражданство Молдавии. Согласно указу президента Молдавии, молдавские паспорта были выданы бас-гитаристу Максиму Андрющенко, менеджеру коллектива Алексею Левченко, а также их родственникам. Всего гражданство тогда получили восемь человек.

* признаны в РФ иноагентами.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше