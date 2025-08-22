«Трамп здорово сыграл свою роль посредника». Лукашенко оценил итоги переговоров на Аляске

Глава государства считает абсолютно неверной точку зрения, что Трамп якобы проиграл на итогам переговоров. Он считает, что конкретных договоренностей там не могло быть, поскольку встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон. А Президент США выступал в качестве посредника, чтобы узнать позицию России. И Дональд Трамп с этой ролью отлично справился. «Чего упрекать Трампа, что он не привез конкретных результатов?» — риторически спросил Александр Лукашенко. О конкретике мог говорить Владимир Путин, но не счел необходимым это делать, выступил дипломатично.