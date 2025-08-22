Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трамп здорово сыграл свою роль посредника». Лукашенко оценил итоги переговоров на Аляске

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп здорово сыграл свою роль — роль посредника в переговорах двух конфликтующих сторон — на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 22 августа, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Глава государства считает абсолютно неверной точку зрения, что Трамп якобы проиграл на итогам переговоров. Он считает, что конкретных договоренностей там не могло быть, поскольку встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон. А Президент США выступал в качестве посредника, чтобы узнать позицию России. И Дональд Трамп с этой ролью отлично справился. «Чего упрекать Трампа, что он не привез конкретных результатов?» — риторически спросил Александр Лукашенко. О конкретике мог говорить Владимир Путин, но не счел необходимым это делать, выступил дипломатично.

«Но Трамп меня удивил, — сказал Президент Беларуси по поводу публичных заявлений Трампа по итогам переговоров, которые были довольно дипломатичными. — Он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям».

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше