Садыр Жапаров анонсировал строительство дороги Алматы — Иссык-Куль

Проект строительства дороги Алматы — Иссык-Куль был анонсирован в ходе переговоров президентов двух государств — Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова, передает BAQ.KZ.

Источник: РИА "Новости"

Президент Садыр Жапаров высоко оценил результаты сегодняшних кыргызско-казахских переговоров.

По его словам, между странами сложился благоприятный политический климат, способствующий росту взаимной торговли, привлечению инвестиций и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.

«Особое внимание мы уделили таким совместным проектам, как запуск индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской государственной границе, создание оптово-распределительного центра для хранения сельскохозяйственной продукции в Алматинской области, строительство автомобильной дороги Алматы — Иссык-Куль. Мы обсудили вопросы увеличения объема и расширения номенклатуры взаимной торговли, а также создания благоприятных условий для бизнеса», — отметил Глава Кыргызской Республики.