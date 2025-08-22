Садыр Жапаров анонсировал строительство дороги Алматы — Иссык-Куль

Президент Садыр Жапаров высоко оценил результаты сегодняшних кыргызско-казахских переговоров.
По его словам, между странами сложился благоприятный политический климат, способствующий росту взаимной торговли, привлечению инвестиций и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.
«Особое внимание мы уделили таким совместным проектам, как запуск индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской государственной границе, создание оптово-распределительного центра для хранения сельскохозяйственной продукции в Алматинской области, строительство автомобильной дороги Алматы — Иссык-Куль. Мы обсудили вопросы увеличения объема и расширения номенклатуры взаимной торговли, а также создания благоприятных условий для бизнеса», — отметил Глава Кыргызской Республики.