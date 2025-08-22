Полковник Ходаренок: в 19.00 Трамп может заявить о передаче Киеву ракет Tomahawk

Но подобные суждения были бы справедливы, если в этом вооруженном конфликте были бы задействованы только два участника — Россия и Украина. Но на геополитический арене есть еще один игрок, вес которого ни в коем случае нельзя недооценивать — президент Соединенных Штатов. Замедление переговорного процесса, похоже, категорически не устраивает Дональда Трампа. И он уже выступил с предварительным заявлением по этому поводу.