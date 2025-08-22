Полковник Ходаренок: в 19.00 Трамп может заявить о передаче Киеву ракет Tomahawk

Российские военные ведут успешное наступление на фронтах СВО на фоне переговорного процесса. При этом позиции Москвы и Киева по большинству позиций диаметрально расходятся. По какому сценарию будет развиваться обстановка в ближайшем будущем, какие варианты есть у России и как Дональд Трамп может попытаться ускорить мирные переговоры, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Переговорный процесс между Украиной и Россией на данном этапе находится в мертвой точке. Причина проста — позиции Москвы и Киева по большинству вопросов расходятся диаметрально противоположно. Возникает вопрос, как будут развиваться события в ближайшем будущем.
Почему упирается Украина — вполне понятно. Вооруженные силы этого государства на данном этапе не потерпели каких-либо катастрофических поражений, которые сделали бы продолжение вооруженной борьбы абсолютно бесперспективным. Исключительно в силу этого позиция Киева на переговорах достаточно категорична — никаких уступок в вопросах территорий Москве.
Какие варианты у России?
Что в этих условиях остается делать Российской Федерации? Разберем возможную оперативно-стратегическую обстановку исключительно в виде предположений и гипотез.
Самый надежный способ в этой ситуации склонить противника к принятию своих условий мирных договоренностей только один — успешными наступательными действиями, последовательными разгромами группировок неприятеля и стремительным продвижением в глубину его территории. Довести врага, образно говоря, до капитулятивного состояния. По большому счету, успешные кампании по-другому просто не ведутся.
Не стоит расценивать дальнейшее как упрек нашим высоко доблестным войскам, но с такими ежесуточными темпами продвижения частей и соединений российской армии только до Днепра предстоит идти еще долгие годы.
К тому же в своих прогнозах на данном этапе мы не можем обладать данными по боевому и численному составу ВС РФ, имеющимся резервам оперативного уровня, запасам материальных средств. Это делает любые предположения в сфере оценки обстановки, скажем так, многовариантными.
Так что, по всей видимости, из множества вариантов наиболее близкими к реальности представляются следующие. Либо предстоит замораживать конфликт по линии боевого соприкосновения, либо продолжать боевые действия с целью кардинального перелома обстановки в свою пользу.
Первый вариант категорически не устраивает Москву. Так что нельзя исключать, что впереди осенне-зимняя кампания с ее слякотью и грязью, низкими температурами, невозможностью передвижения тяжелой техники вне дорог с твердым покрытием.
Что готовит Трамп?
Но подобные суждения были бы справедливы, если в этом вооруженном конфликте были бы задействованы только два участника — Россия и Украина. Но на геополитический арене есть еще один игрок, вес которого ни в коем случае нельзя недооценивать — президент Соединенных Штатов. Замедление переговорного процесса, похоже, категорически не устраивает Дональда Трампа. И он уже выступил с предварительным заявлением по этому поводу.
Глава Белого дома сказал, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией.
«Очень трудно, если не невозможно, победить в конфликте, не атакуя вторгшуюся страну», — добавил президент США. «Шансов на победу нет», — заключил Дональд Трамп, сравнив при этом Украину со спортивной командой, которой «не разрешено играть в нападении».
Подобное заявление можно характеризовать в том числе и как намерение Соединенных Штатов поставить Украине наземные пусковые установки Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk и сами ракеты. Причем передать их в больших объемах, поскольку особых надежд на крупносерийное производство на Украине ракет типа «Фламинго», похоже, нет. ~Нельзя исключать, что речь в заявлении Дональда Трампа пойдет не только о ракетах большой дальности полета, а обо всем спектре современных вооружений. ~
Президент США намерен выступить сегодня в 19.00 мск. О чем конкретно будет речь — официально не уточняется.
Вполне возможно, что с целью интенсификации мирных переговоров между Москвой и Киевом Дональд Трамп конкретизирует свое предыдущее заявление о «разрешении» играть Украине в нападении.
Нельзя исключать, что подобные намерения главы Белого дома останутся в виде угрозы и будут сделаны с целью форсирования событий на переговорном треке, но, как известно, президент США любит преподносить сюрпризы. Так что возможно все, ждем 19.00 по московскому времени.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),