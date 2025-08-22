17 кандидатов ЛДПР зарегистрировались сразу на два избиркома в Новосибирске

Среди почти 500 претендентов на депутатские кресла сорок человек подали документы сразу в две кампании, больше всего — представители ЛДПР.
В этом году в Новосибирской области проходит избирательная кампания в городской совет и областное Заксобрание. Как показала регистрация кандидатов, сорок человек участвуют сразу в двух выборах, и большинство из них, 17 человек, представляют ЛДПР, пишет Сиб.фм.
Каждый четвертый «двойной» кандидат от партии моложе 24 лет, включая 21-летнюю инженера Кристину Фузееву, претендующую на место в Заксобрании. Среди старших участников — директор Школы олимпийского резерва по гимнастике Николай Токарев, старший тренер-преподаватель школы восточных единоборств Андрей Ковалев и директор МУП «Стадион» Александр Вовкудан.
Наиболее популярные профессии среди «двойных» кандидатов ЛДПР — самозанятый/ИП и юрист. Подробности о кандидатах и их биографиях публикуются на портале Sib.fm в разделе «Выборы-2025».