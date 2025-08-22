17 кандидатов ЛДПР зарегистрировались сразу на два избиркома в Новосибирске

В этом году в Новосибирской области проходит избирательная кампания в городской совет и областное Заксобрание. Как показала регистрация кандидатов, сорок человек участвуют сразу в двух выборах, и большинство из них, 17 человек, представляют ЛДПР, пишет Сиб.фм.