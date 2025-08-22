Олжас Бектенов раскритиковал качество дорог в Казахстане

«Олжас Бектенов подчеркнул необходимость дальнейшего развития дорожной сети. До 2030 года предстоит реконструировать порядка 4 тыс. км автодорог. В текущем году планируется завершение ряда ключевых проектов, при этом важно запускать новые — с высокой готовностью проектной документации, такие как Актобе — Улгайсын, Караганда — Жезказган, Атырау — Доссор, обходы городов Сарыагаш, Петропавловск, Рудный и Кызылорда, а также обеспечить средним ремонтом 2,5 тыс. км автодорог».