Лукашенко высказался о переговорах США и РФ на Аляске: «Трамп меня удивил»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 августа, высказался о переговорах президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, сказав, что Трамп его удивил, пишет БелТА.
Александр Лукашенко считает неверной точку зрения о том, что Трамп якобы проиграл по итогам прошедших переговоров. Он высказал мнение, что конкретных договоренностей быть не могло, так как встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон.
Глава государства отметил, что Трамп выступал в качестве посредника для того, чтобы узнать позицию России. По словам Лукашенко, президент США с указанной ролью отлично справился.
— Чего упрекать Трампа, что он не привез конкретных результатов? — спросил президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание, что о конкретике мог говорить Путин, однако он не счел необходимым делать подобное и выступил дипломатично.
— Но Трамп меня удивил, — заявил президент Беларуси, комментируя публичные высказывания Трампа по итогам переговоров, которые оказались довольно дипломатичными.
Глава государства подчеркнул:
— Он (речь идет про президента США Дональда Трампа. — Ред.) классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям.
Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Беларусь готова организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Тем временем постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков сказал, кто кому позвонил 15 августа — президент Беларуси Александр Лукашенко или президент США Дональд Трамп.