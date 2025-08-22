Ричмонд
Лукашенко высказался о переговорах США и РФ на Аляске: «Трамп меня удивил»

Лукашенко дал оценку переговорам США и России на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 августа, высказался о переговорах президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, сказав, что Трамп его удивил, пишет БелТА.

Александр Лукашенко считает неверной точку зрения о том, что Трамп якобы проиграл по итогам прошедших переговоров. Он высказал мнение, что конкретных договоренностей быть не могло, так как встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон.

Глава государства отметил, что Трамп выступал в качестве посредника для того, чтобы узнать позицию России. По словам Лукашенко, президент США с указанной ролью отлично справился.

— Чего упрекать Трампа, что он не привез конкретных результатов? — спросил президент Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание, что о конкретике мог говорить Путин, однако он не счел необходимым делать подобное и выступил дипломатично.

— Но Трамп меня удивил, — заявил президент Беларуси, комментируя публичные высказывания Трампа по итогам переговоров, которые оказались довольно дипломатичными.

Глава государства подчеркнул:

— Он (речь идет про президента США Дональда Трампа. — Ред.) классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям.

Ранее пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Беларусь готова организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

Тем временем постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков сказал, кто кому позвонил 15 августа — президент Беларуси Александр Лукашенко или президент США Дональд Трамп.

