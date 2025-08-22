Ричмонд
Минниханов выступил за обучение детей мигрантов русскому языку

Глава республики подчеркнул необходимость бережного отношения к иностранным школьникам.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

Глава Татарстана Рустам Минниханов на республиканском педсовете в Иннополисе призвал к системной работе по обучению детей мигрантов русскому языку. Глава республики подчеркнул необходимость бережного отношения к иностранным школьникам.

«Как ребенка в школу не пустят? Любой ребенок за 3−4 месяца язык выучит. Это ребенок, он не виноват» — заявил Минниханов, комментируя новые правила приема в школы. Он отметил, что мигранты составляют значительную часть трудовых ресурсов республики.

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин сообщил, что с этого года иностранные граждане при поступлении в школу должны подтвердить законность нахождения в России и пройти тестирование по русскому языку. Из 173 детей, подавших заявления, успешно сдали тест 151 человек. Для подготовки организованы интенсивные курсы русского языка.

Напомним, в настоящее время в школах республики обучаются 3 178 иностранных детей, в вузах — 22,5 тысячи иностранных студентов.

