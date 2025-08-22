Лукашенко: Беларусь «хоть завтра» организует переговоры России и Украины

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не болеет «хотелками» организовать переговоры по Украине в Минске, хотя считает, что республика была бы идеальным местом для такой встречи.
На встрече с белорусскими журналистами в пятницу глава государства сказал, что не стремится любыми способами организовать саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине.
«Я не болею “хотелками” организовать переговоры по Украине в Минске, но, если надо — все сделаем», — цитирует его Telergam-канал «Пул Первого».
Лукашенко отметил, что, если Москва и Киев договорятся и захотят провести переговоры в Минске, белорусская сторона сделает все для этого.
«В Беларуси хоть завтра все организуют на должном уровне», — передает слова президента БелТА.
Минск, Будапешт или Рим.
О том, что Минск готов организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, недавно заявляла пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
По ее словам, республика не напрашивается на роль посредника, но, если это требуется для обеспечения мира, белорусская сторона проведет все на высшем уровне.
Готовность организовать переговоры России и Украины также выразила венгерская сторона. Такая встреча, по мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, может состояться в Будапеште.
Также среди возможных площадок для переговоров эксперты и иностранные СМИ называют Женеву, Вену, Стамбул, Хельсинки, Рим и Дубай.