С понедельника в Пермском крае начнется подомовой обход избирателей

Лилия Ширяева, председатель Общественной палаты Пермского края, напомнила, что Общественная палата ведет мониторинг всех ключевых этапов выборов, и сейчас такой этап — это информирование избирателей: «Мы видим, как информация о выборах представлена на визуальных носителях — на билбордах и афишах, мы видим, как она представлена в соцсетях, в СМИ, в общественном транспорте, в различных учреждениях и организациях. Уже сейчас мы можем сказать, что работа крайизбиркома в части информировании выстроена на уровне президентской кампании 2024 года. Важной ее частью был проект “ИнформУИК”. Такая же роль ему отводится и на кампании по выборам губернатора».