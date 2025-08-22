С понедельника в Пермском крае начнется подомовой обход избирателей

Он станет продолжением уже знакомого по президентским выборам проекта «ИнформУИК».
В рамках мониторинга избирательного процесса общественный штаб по наблюдению за голосованием, эксперты, представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и члены молодежного совета при омбудсмене заслушали доклад секретаря Избирательной комиссии Пермского края Татьяны Любарской о подготовке подомового обхода избирателей.
Поквартирный обход члены участковых избирательных комиссий будут проводить с 25 августа по 7 сентября. Они расскажут прикамцам о предстоящих выборах губернатора, о доступных формах голосования — по месту регистрации, по месту фактического пребывания, на дому либо дистанционно.
Члены участковых избирательных комиссий — это врачи, пенсионеры, сотрудники предприятий, коллеги, соседи, знакомые избирателей. Жителей Пермского края просят отнестись к их нелегкому труду с вниманием и уважением. У обходчиков будет сумка с логотипом кампании и надписью «Выборы губернатора Пермского края»; бейдж и удостоверение; нагрудный знак с галочкой в цвете российского флага и логотипом кампании; шейный платок. Члена УИК можно попросить предъявить удостоверение и паспорт.
Лилия Ширяева, председатель Общественной палаты Пермского края, напомнила, что Общественная палата ведет мониторинг всех ключевых этапов выборов, и сейчас такой этап — это информирование избирателей: «Мы видим, как информация о выборах представлена на визуальных носителях — на билбордах и афишах, мы видим, как она представлена в соцсетях, в СМИ, в общественном транспорте, в различных учреждениях и организациях. Уже сейчас мы можем сказать, что работа крайизбиркома в части информировании выстроена на уровне президентской кампании 2024 года. Важной ее частью был проект “ИнформУИК”. Такая же роль ему отводится и на кампании по выборам губернатора».
Председатель общественного штаба по наблюдению за голосованием Михаил Майоров отметил, что «ИнформУИК» внес весомый вклад в рекордную для Прикамья явку на президентских выборах: «Поэтому считаю правильным решение крайизбиркома снова задействовать информирование избирателей посредством подомовых обходов. Это поможет максимальному количеству избирателей реализовать свои гражданские права и проголосовать на самых важных для нашего региона выборах».
Татьяна Любарская, секретарь Избирательной комиссии Пермского края, рассказала, что члены участковых избирательных комиссий планируют посетить более 1,2 млн домовладений, будут задействованы 4740 обходчиков: «Они уточняют и сверяют сведения об избирателях, анкетируют одного члена семьи. Вопросов немного, общение не будет долгим».
Кандидат политических наук Алёна Садилова подчеркнула, что, по опыту 2024 года, адресное информирование избирателей — практика необходимая и своевременная, поскольку способы голосования совершенствуются: «Не все избиратели знают, что такое дистанционное электронное голосование (ДЭГ), кто и как им можем воспользоваться. Аналогично по “Мобильному избирателю”. Благодаря работе обходчиков, которую организует Избирательная комиссия Пермского края, люди получат важную для выражения гражданской позиции информацию и смогут заблаговременно принять решение о подходящей им форме голосования».