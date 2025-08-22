«Я не болею “хотелками” организовать, но если надо — все сделаем». Лукашенко высказался об организации переговоров по Украине в Минске

Как пишет БелТА, Александр Лукашенко заметил, что Минск был бы идеальным местом для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта. Глава государства акцентировал внимание: если российская и украинская сторона договоряться и решат приехать, то в Беларуси хоть завтра все будет организовано на должном уровне.