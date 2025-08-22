Ричмонд
Хоценко поручил завершить ремонт Муромцевской школы до конца года

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе рабочей поездки в Муромцевский район посетил Муромцевскую среднюю школу № 1, где продолжается капитальный ремонт.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

По данным на момент визита, готовность объекта составляет около 70%.

В работе над школой наблюдается отставание от графика. Подрядчик заявил о планах ускорить темпы строительства, чтобы успеть сдать объект в срок. Губернатор поручил главе района Сергею Казанкову и министру образования Ольге Степановой обеспечить завершение ремонта до конца 2025 года.

Виталий Хоценко отметил, что лично держит на контроле вопросы строительства и капитального ремонта образовательных учреждений в регионе. Он регулярно проверяет ход работ на объектах и подчёркивает, что главная цель — создать условия, в которых детям будет удобно и безопасно учиться.