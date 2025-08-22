Хоценко поручил завершить ремонт Муромцевской школы до конца года

По данным на момент визита, готовность объекта составляет около 70%.
В работе над школой наблюдается отставание от графика. Подрядчик заявил о планах ускорить темпы строительства, чтобы успеть сдать объект в срок. Губернатор поручил главе района Сергею Казанкову и министру образования Ольге Степановой обеспечить завершение ремонта до конца 2025 года.
Виталий Хоценко отметил, что лично держит на контроле вопросы строительства и капитального ремонта образовательных учреждений в регионе. Он регулярно проверяет ход работ на объектах и подчёркивает, что главная цель — создать условия, в которых детям будет удобно и безопасно учиться.