Румыния отказалась отправлять войска на Украину

Румыния не будет направлять войска на Украину. Однако страна готова оказывать поддержку Киеву в другой форме — предоставить свои военные базы для размещения солдат и техники НАТО. Об этом сообщает польское национальное информационное агентство Agerpres.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Румынский премьер Илие Боложан акцентировал, что данные меры касаются предоставления гарантий безопасности Украине и сдерживания России.

«Румыния ясно дала понять: мы не будем отправлять солдат на Украину, но силы альянса могут использовать наши базы», — цитируют «Ведомости» Боложана.

21 августа Минобороны Румынии заявило о сохранении курса на укрепление восточного фланга НАТО и продолжение поддержки Киева совместно со структурами Евросоюза и альянса.

В министерстве подчеркнули, что военно-воздушные силы страны задействованы в операциях по «сдерживанию и защите сил восточного крыла» НАТО и будут неукоснительно следовать поставленным задачам в соответствии с международными договорами.

Также 21 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова представить Украине только логистическую поддержку союзников по «коалиции желающих». Свои войска в зону конфликта страна отправлять не будет.

