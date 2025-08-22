Румыния отказалась отправлять войска на Украину

Румынский премьер Илие Боложан акцентировал, что данные меры касаются предоставления гарантий безопасности Украине и сдерживания России.
«Румыния ясно дала понять: мы не будем отправлять солдат на Украину, но силы альянса могут использовать наши базы», — цитируют «Ведомости» Боложана.
21 августа Минобороны Румынии заявило о сохранении курса на укрепление восточного фланга НАТО и продолжение поддержки Киева совместно со структурами Евросоюза и альянса.
В министерстве подчеркнули, что военно-воздушные силы страны задействованы в операциях по «сдерживанию и защите сил восточного крыла» НАТО и будут неукоснительно следовать поставленным задачам в соответствии с международными договорами.
Также 21 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава готова представить Украине только логистическую поддержку союзников по «коалиции желающих». Свои войска в зону конфликта страна отправлять не будет.