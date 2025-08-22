В Башкирии определены кандидаты на госпремию имени Салавата Юлаева

«Государственные премии имени Салавата Юлаева присуждаются с 1967 года, начиная с 2024 года, один раз в год мы присуждаем 3 премии по 1 000 000 млн. рублей за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в художественную культуру Республики Башкортостан», — отметил Урал Кильсенбаев.