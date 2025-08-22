В Башкирии определены кандидаты на госпремию имени Салавата Юлаева

Заседание прошло под руководством вице-премьера Башкирии Урала Кильсенбаева.
«Государственные премии имени Салавата Юлаева присуждаются с 1967 года, начиная с 2024 года, один раз в год мы присуждаем 3 премии по 1 000 000 млн. рублей за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом в художественную культуру Республики Башкортостан», — отметил Урал Кильсенбаев.
По итогам заседания для дальнейшего участия в конкурсе на соискание госпремии имени Салавата Юлаева рекомендованы следующие соискатели:
- Баймухаметов Айгиз Гиззатович за сборник повестей «Я птицей обернусь».
- Зиганова Галина Рашитовна, Абушахманов Ринат Ахтямович, Алексеев Александр Леонидович за постановку балета «Семь девушек».
- Уметбаева Рита Ришатовна за создание проекта «Фестиваль башкирского танца “Байыҡ”.
- Шарафутдинова Ольга Юрьевна, Степанова Светлана Викторовна, Бирюкова Наталья Харисовна за создание спектакля “Озеро заколдованного коня” по мотивам башкирского эпоса “Акбузат”.
- Аскарова Сулпан Раилевна за театрализованное представление “Потомки Салавата”.
- Усманова Айгуль Багимовна за телевизионный документальный фильм “Преодоление” (7 серий).
- Мазитов Амир Минивалиевич, Сулейманов Джалиль Ахметович за серию живописных произведений (выставочный проект) “Память. Сила Урала”.
- Закиров Ильдус Наилович за серию скульптурных композиций, посвященных защитникам Отечества.
- Юмагулов Руслан Рифкатович за создание памятника учителю в селе Красноусольский Гафурийского района.
- Стариков Андрей Владимирович за архитектуру проекта Центра спортивной подготовки “Дворец борьбы”.
- Шаяхметова Камилла Раилевна, Сергеев Кирилл Андреевич, Сабитов Тимур Ирекович, Кагарманов Иршат Фаритович за разработку проекта визит-центра и пешеходной тропы объекта культурного наследия федерального значения “Мавзолей Тура-хана”.
На следующем заседании комиссия должна принять решение о присуждении государственных премий. Согласно положению торжественное награждение лауреатов состоится 11 октября, в День Республики.
Напомним, по указу Главы Башкирии Радия Хабирова с 2023 года государственная премия имени Салавата Юлаева присуждается ежегодно. Размер каждой из трех премий составляет один миллион рублей.