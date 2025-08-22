Додон раскритиковал визит делегации ЕС в Молдавию

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон раскритиковал предстоящий визит делегации Европейского союза в Кишинев, приуроченный ко Дню независимости.
На следующей неделе в Молдавии будут отмечать два государственных праздника: 27 августа — День Независимости, а 31 августа — «День родного языка». Администрация президента республики опубликовала информацию, что Кишинев в этот период посетят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, ожидается приезд канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Румынии Никушора Дана.
На следующей неделе в Молдову вновь прибудет внушительная делегация из Европейского союза — с целью выразить поддержку Майе Санду. Я расцениваю это как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Представьте себе, если бы, скажем, (президент РФ — ред.) Владимир Путин или (президент Белоруссии- ред.) Александр Лукашенко приехали на празднование Дня независимости Молдовы в 2020 году — прямо накануне президентских выборов. Скандал в некоторых европейских столицах был бы гарантирован.
Политик подчеркнул, что подобные действия со стороны западных лидеров воспринимает как попытку повлиять на политические процессы в стране.
«Эммануэль Макрон и другие западные лидеры должны понимать: поддерживая Майю Санду и её ОПГ PAS (Партия “Действие и солидарность” — ПДС, ред.), они фактически становятся на сторону тех, кто действует вопреки интересам молдавского народа», — отметил лидер социалистов.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.