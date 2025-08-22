Лукашенко выразил надежду на налаживание отношений с США

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со стороны Вашингтона.
«Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он отметил, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны.
«Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона — ред.) знаете, что надо Беларуси», — сказал президент.