Лукашенко выразил надежду на налаживание отношений с США

Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск настроен на постепенное налаживание отношений с США, сделал ряд шагов навстречу и ждет ответных со стороны Вашингтона.

«Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Он отметил, что Белоруссия сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны.

«Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (американская сторона — ред.) знаете, что надо Беларуси», — сказал президент.

