«Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор». Лукашенко раскрыл новые подробности телефонного разговора с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа, в пятницу, общаясь с журналистами, раскрыл новые подробности телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 15 августа (подробнее мы писали здесь), и сказал, как прерывалась связь, передает БелТА.
Президент Беларуси сообщил, что во время разговора с Трампом через довольно короткое время связь прервалась и затем президент США снова перезвонил.
— Я говорю: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор», — заметил Александр Лукашенко, уточнив, с такой шутки возобновился диалог с Трампом.
По словам главы государства, во время разговора речь шла о переговорах на Аляске, запланированных на указанную дату. Кроме того, говорили и про визиты представителей США в Минск и их переговорах с президентом Беларуси.
Ранее постпред Беларуси Валентин Рыбаков в ООН объяснил, почему президент Беларуси Александр Лукашенко остановил президента США Дональда Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных: «Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем».
Тем временем Лукашенко высказался о переговорах США и РФ на Аляске: «Трамп меня удивил».
Кроме того, Лукашенко высказался об организации переговоров по Украине в Минске: «Я не болею “хотелками” организовать, но если надо — все сделаем».