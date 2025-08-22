Ричмонд
Губернатор Самарской области посетил Поволжскую академию Святителя Алексия

Вячеслав Федорищев и митрополит Феодосий посетили Поволжскую академию образования и искусств.

Источник: Комсомольская правда

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев и митрополит Феодосий посетили Поволжскую академию образования и искусств им. Святителя Алексия. Губернатор осмотрел научную библиотеку, атриум, бальный и спортивный зал, студенческий клуб «Восточная башня».

— Здесь была проведена колоссальная работа и колоссальные ресурсы были привлечены. В Тольятти живет очень много достаточно крупных промышленников, предпринимателей. И их отличает то, что они заинтересованы в развитии города, — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона во время визита обсудил судьбу кинотеатра «Сатурн» и благоустройство территории возле академии. Вячеслав Федорищев предложил модернизировать заброшенную площадку.