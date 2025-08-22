Вячеслав Федорищев предложил реконструировать кинотеатр «Сатурн» в Тольятти

Губернатор посетил храм академии в честь Трех Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, а также познакомился с учебным пространством Поволжской академии Святителя Алексия. Здесь глава региона осмотрел научную библиотеку, атриум, бальный и спортивный зал, студенческий клуб «Восточная башня» и террасу.
«Здесь была проведена колоссальная работа и колоссальные ресурсы были привлечены. В Тольятти живет очень много достаточно крупных промышленников, предпринимателей. И их отличает то, что они заинтересованы в развитии города. Именно поэтому здесь все так добротно сделано», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.
Для главы региона и митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия провели презентацию учебно-воспитательной деятельности системы непрерывного образования в академии.
Также в ходе визита обсуждалась судьба кинотеатра «Сатурн», который находится рядом с Поволжской академией образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Глава региона предложил переформатировать давно заброшенную площадку для кинопоказов, чтобы проводящая большое количество мероприятий академия смогла вдохнуть вторую жизнь в заброшенный кинотеатр.
После посещения Поволжской академии глава региона обсудил благоустройство сквера возле нее.