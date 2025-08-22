Вячеслав Федорищев предложил реконструировать кинотеатр «Сатурн» в Тольятти

«Здесь была проведена колоссальная работа и колоссальные ресурсы были привлечены. В Тольятти живет очень много достаточно крупных промышленников, предпринимателей. И их отличает то, что они заинтересованы в развитии города. Именно поэтому здесь все так добротно сделано», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.