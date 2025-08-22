Лукашенко рассказал, каких оппозиционеров он не будет помиловать

«Хотите полторы или две тысячи… Как они там (в США — ред.) считают? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают (не стоит — ред.). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.