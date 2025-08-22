Лукашенко рассказал, каких оппозиционеров он не будет помиловать

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не стоит рассчитывать на помилование оппозиционных бандитов, которые в Белоруссии жгли и взрывали.
Как передает агентство Белта, в пятницу во время беседы с журналистами Лукашенко рассказал, что в его недавнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом затрагивалась тема возможности помилования и освобождения осужденных в Белоруссии, но очень кратко. По его словам, он проинформировал, что в стране есть специальная комиссия, уполномоченная рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства, и такая работа ведется на постоянной основе.
По данным агентства, Лукашенко заявил, что не стоит рассчитывать, что в Белоруссии выпустят из тюрем бандитов.
«Хотите полторы или две тысячи… Как они там (в США — ред.) считают? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают (не стоит — ред.). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит», — приводит слова Лукашенко агентство Белта.