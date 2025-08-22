Ричмонд
Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из «Орешника» по Киеву

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не разрешил нанести удар из комплекса «Орешник» по улице Банковой в Киеве, где расположен офис Зеленского, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в беседе с журналистами.

Источник: БелТА

«Первый (Лукашенко — ред.) озвучивает инсайды. Например, о том, как предлагали “Орешником” по Банковой. И как Путин сказал: ни в коем случае!» — говорится в сообщении, опубликованном в близком к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале «Пул Первого».

Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, таким образом испытав систему средней дальности «Орешник». При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия, но при этом он не считается оружием массового уничтожения.

В начале августа Владимир Путин сообщил, что первую серийную ракету «Орешник» произвели и поставили в войска.

Кроме того, в конце 2024-го Лукашенко попросил разместить этот комплекс на территории Белоруссии. Военные специалисты двух стран уже выбрали позиции для его установки, ведется подготовка, завершение которой запланировано на конец года.

