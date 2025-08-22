Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из «Орешника» по Киеву

«Первый (Лукашенко — ред.) озвучивает инсайды. Например, о том, как предлагали “Орешником” по Банковой… И как Путин сказал: ни в коем случае!» — говорится в сообщении, опубликованном в близкой к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канале «Пул Первого».