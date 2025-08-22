Глава Краснодара рассказал, без какого блюда не обходится ни один праздничный стол

Евгений Наумов отметил, что за годы работы у чиновников вырабатывается «профессиональная деградация». Они начинают замечать самое плохое — грязные бордюры, непокрашенные столбы, незаконная реклама. За чистоту города иногда бывает стыдно, признался градоначальник. При этом Наумов посетовал на то, что штрафы за нарушения сейчас достаточно низкие. «Я бы хотел, чтобы штрафы были тысяч по 50, по 100. И чтобы было невыгодно не только тому, кто заказывает, но и тому, кто клеит (незаконную рекламу — прим.ред)», — сказал он.