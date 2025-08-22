Глава Краснодара рассказал, без какого блюда не обходится ни один праздничный стол

Ни один праздничный стол главы Краснодара Евгения Наумова не обходится без фаршированных яиц и винегрета. Чиновник отметил, что предпочитает салат в классическом виде без новых добавлений. Об этом он рассказал в интервью блогеру Сергею Курочкину (дзен-канал «Южанин»).
Встреча с блогером Сергеем Курочкиным состоялась утром в субботу. Мэр признался, что каждое утро, в том числе и по выходным, встает в 05:00. По словам Наумова, для хорошего сна ему нужно около шести часов.
Из напитков по утрам Евгений Наумов предпочитает кофе. Он показал блогеру, что в его кабинете стоит кофемашина, при помощи которой он сам готовит себе бодрящий напиток.
Также глава города признался, что сам любит жарить шашлыки.
Одним из вопросов, который Курочкин задал Наумову, стал вопрос о том, не скучает ли мэр по маленькому провинциальному Краснодару, каковым тот был несколько десятилетий назад. Мэр отметил, что город активно развивается и по темпам входит в пятерку самых быстрых в России. При этом Евгений Наумов признался, что скучает по простоте общения, которая была раньше — глаза в глаза, а не по телефонам.
Евгений Наумов отметил, что за годы работы у чиновников вырабатывается «профессиональная деградация». Они начинают замечать самое плохое — грязные бордюры, непокрашенные столбы, незаконная реклама. За чистоту города иногда бывает стыдно, признался градоначальник. При этом Наумов посетовал на то, что штрафы за нарушения сейчас достаточно низкие. «Я бы хотел, чтобы штрафы были тысяч по 50, по 100. И чтобы было невыгодно не только тому, кто заказывает, но и тому, кто клеит (незаконную рекламу — прим.ред)», — сказал он.