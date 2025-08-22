Ричмонд
Лукашенко заявил, что беглые не имеют отношения к договоренностям с США по помилованию

Лукашенко: беглые не имеют отношения к договоренности с США о помиловании.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 августа, во время общения с журналистами, заявил, что беглые не имеют отношения к договоренности с США о помиловании, пишет БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что беглые не имеют никакого отношения к договоренностям Беларуси и США, в том числе и по тематике помилования ряда заключенных.

— Наши беглые к этому не имеют никакого отношения. Наоборот, они говорят, чтобы были эти «политзаключенные». Если нет «политзаключенных» — нет причин на «диктатора» давить, — заявил президент Беларуси.

Глава государства акцентировал внимание на том, что это их позиция, а также их политика.

Ранее постпред Беларуси Валентин Рыбаков в ООН объяснил, почему президент Беларуси Александр Лукашенко остановил президента США Дональда Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных: «Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем».

Тем временем Лукашенко высказался о переговорах США и РФ на Аляске: «Трамп меня удивил».

Кроме того, постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков сказал, кто кому позвонил 15 августа — президент Беларуси Александр Лукашенко или президент США Дональд Трамп.

