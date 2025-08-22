Ричмонд
Трамп заявил Орбану, что удары Украины по «Дружбе» его разозлили

Президент США Дональд Трамп сообщил венгерскому премьеру Виктору Орбану, что очень зол в связи с ударами Украины по нефтепроводу «Дружба», передает офис премьера Венгрии.

Источник: Reuters

Письмо премьер-министра Трампу, вместе с ответом президента США, было опубликовано венгерскими СМИ, копию, в частности опубликовал портал 24.hu. В нем Орбан описывает атаки на «Дружбу». В ответе Трампа говорится: «Виктор. Мне неприятно это слышать. Я очень зол».

О том, что ВСУ нанесли удар по инфраструктуре нефтепровода, поставляющего сырье в Венгрию и Словакию, стало известно утром 22 августа. По оценке Будапешта, работа нефтепровода прервана по меньшей мере на пять дней.

«Дружба» пролегает через Брянскую область. В ночь на 22 августа силы ПВО сбили над регионом почти два десятка дронов. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали объект топливной инфраструктуры в Унечском районе.

Материал дополняется.

