Лукашенко сказал, что Беларусь нацелена выстраивать отношения с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами 22 августа сказал, что Беларусь нацелена выстраивать отношения с США, пишет БелТА.
Глава государства сообщил о постепенном налаживании отношений с США.
— Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Александр Лукашенко уточнил, что белорусская сторона сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от США.
— Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (речь идет про американскую сторону. — Ред.) знаете, что надо Беларуси, — отметил глава государства.
