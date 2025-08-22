Ричмонд
Лукашенко сказал, что Беларусь нацелена выстраивать отношения с США

Лукашенко заявил, что Беларусь будет выстраивать отношения с США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами 22 августа сказал, что Беларусь нацелена выстраивать отношения с США, пишет БелТА.

Глава государства сообщил о постепенном налаживании отношений с США.

— Будем выстраивать с ними отношения. Мы на это нацелены, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Александр Лукашенко уточнил, что белорусская сторона сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от США.

— Я даже не говорил про санкции. Я запретил просить. Вы (речь идет про американскую сторону. — Ред.) знаете, что надо Беларуси, — отметил глава государства.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл новые подробности телефонного разговора с Трампом: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор».

Ранее Лукашенко высказался о переговорах США и РФ на Аляске: «Трамп меня удивил».

Кроме того, Лукашенко высказался об организации переговоров по Украине в Минске: «Я не болею “хотелками” организовать, но если надо — все сделаем».

