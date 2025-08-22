В думе Екатеринбурга поддержали введение второй должности первого вице-мэра

Против инициативы администрации выступил депутат от «Яблока» Константан Киселев, по словам которого утверждение второй должности первого вице-мэра не отразится на работе администрации. «Новых сверхзадач, которые требовали бы введения новой ставки, нет. Основания, которые есть в администрации — это сложение ответственности первого лица и ее перекладывание на нового человека, его попытка избежать подписи под решениями, которые придется принимать. Я сторонник, чтобы именно первое лицо ставило подписи под всеми документами», — сказал он.