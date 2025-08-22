В думе Екатеринбурга поддержали введение второй должности первого вице-мэра

«Направления приобрели стратегическую значимость для устойчивого развития Екатеринбурга, сопоставимые по влиянию с вопросами управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, которые находятся в ведении действующего первого заместителя главы Игоря Сутягина», — сказала она.
По словам госпожи Хазовой, второй первый вице-мэр сможет привлекать других заместителей главы города в совместную работу по вопросам транспорта и строительства, которые являются «ключевыми при оценке жителями эффективности деятельности органов власти». «Взаимодействие обеспечит оперативные решения и комплексный подход к решению задач», — заверила чиновница.
Елена Хазова подчеркнула, что в случае принятия изменений количество заместителей главы Екатеринбурга не увеличится. «Введение дополнительной ставки первого заместителя будет осуществлено за счет сокращения ставки заместителя главы Екатеринбурга», — пояснила директор департамента.
Против инициативы администрации выступил депутат от «Яблока» Константан Киселев, по словам которого утверждение второй должности первого вице-мэра не отразится на работе администрации. «Новых сверхзадач, которые требовали бы введения новой ставки, нет. Основания, которые есть в администрации — это сложение ответственности первого лица и ее перекладывание на нового человека, его попытка избежать подписи под решениями, которые придется принимать. Я сторонник, чтобы именно первое лицо ставило подписи под всеми документами», — сказал он.
По словам господина Киселева, изменения в устав и в структуру администрации города не были согласованы с «вышестоящими структурами». «Идут досрочные выборы губернатора, давайте мы отклоним решение и получим одобрение людей, которые сегодня заботятся о Свердловской области, чтобы повестка не сбивалась, и мы занимались тем делом, которое поможет региону и городу», — обратился он к собравшимся.
В поддержку изменений выступил депутат от КПРФ Виктор Сомиков, который призвал коллегу «не пугать страшными последствиями». «Администрация обсудила все возможные варианты, если она выходит на думу, то несет ответственность, в том числе и первое лицо», — сказал он. Председатель комиссии Дмитрий Сергин («Единая Россия») добавил, что депутаты гордумы одобряют действия мэра Алексея Орлова по «выстраиванию эффективной работы администрации».
По итогам обсуждения изменения в устав и в структуру администрации города поддержали пять депутатов, один — выступил против. Екатеринбургская городская дума рассмотрит вопрос об утверждении поправок на заседании во вторник, 26 августа.
Администрация Екатеринбурга инициировала введение должности второго первого вице-мэра в конце июля. Предполагается, что ее займет заместитель главы города Рустам Галямов, который курирует сферу строительства, с декабря 2023 года — вопросы транспорта, включая реализацию транспортной реформы.