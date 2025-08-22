Глава ПМР прокомментировал выбор Молдавии учить историю румын

ТИРАСПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что учить историю румын в Молдавии — это выбор молдавских властей, но не Приднестровья.
«В соседней Молдове учат историю румын. Почему в Бессарабии должны изучать историю румын? Это, в принципе, их выбор. Но я не могу понять, почему в Приднестровье наши дети должны изучать историю румын. Вот это совершенно непонятно», — сказал Красносельский, выступая на третьем педагогическом форуме Приднестровья.
Он рекомендовал учителям 1 сентября на уроке знаний обсудить с учениками тему приднестровского народа и идентичности.
Для меня весьма удивительно, реально удивительно, как государство может отказаться от своего языка, от своей истории, от своих исторических корней. Это в корне неверно и это очень трагично на самом деле и фатально. Будущего у таких государств просто нет и быть не может.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.