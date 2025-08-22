Лукашенко: Трамп может получить Нобелевскую премию мира

Белорусский президент заявил, что лично он поддерживает вручение Нобелевской премии мира Трампу. Тем не менее, добавил Лукашенко, главное другое. «Главное, что его будут уважать люди — в России, в Украине, у нас. Позвонили друг другу — наши люди с воодушевлением это восприняли. “Благодарны Дональду Трампу” — вот это важно, а не то, что Нобелевский комитет присудит ему эту премию», — продолжил Лукашенко.