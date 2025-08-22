CNN: США не уточнили формат участия в гарантиях безопасности для Киева

Как сообщил европейский дипломат, администрация Дональда Трампа рассматривает в качестве обязательного условия, чтобы Европа взяла на себя ключевую роль в этом процессе. Он отметил, что Рубио акцентировал на этом внимание в ходе переговоров. При этом деталей того, как США подключится к предоставлению гарантий, не было озвучено, пишут «Ведомости».
Сам факт проведения данных переговоров способствует активизации диалога на фоне стремления европейских стран сохранить партнерские отношения с Вашингтоном, сообщает CNN. Консультации союзников по вопросам обеспечения гарантий безопасности для Киева значительно ускорились на фоне требований Трампа по заключению мирного договора между Россией и Украиной.
По данным CNN, Соединенные Штаты рассматривают возможность ограниченного участия в предоставлении гарантий безопасности. В частности, США готовы организовать авиационную поддержку, но выступают против отправки своих войск на Украину.
Европейские дипломаты также призывают Вашингтон продолжать военную разведку вести наблюдение. Источники CNN сообщили, что эту инициативу обсуждали в ходе встречи европейских лидеров с Трампом в Белом доме 18 августа. Хотя американский президент в целом поддержал предложение, конкретных обязательств на этот счет не последовало.
Ранее CNN сообщал, что США рассматривают возможность применения беспилотных летательных аппаратов в рамках предоставления гарантий безопасности Киеву. В публикации отмечалось, что пилоты ВС США могут проводить разведывательные миссии над территорией Украины, делать съемку линии фронта и перемещений войск.