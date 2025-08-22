Вячеслав Федорищев в Тольятти вручил паспорта талантливым школьникам региона

«Это особый государственный праздник, который позволяет нам вспомнить нашу славную историю и традиции, которые закладывали наши родители, наши дедушки и бабушки, и посмотреть в наше будущее. Я вас поздравляю с этим праздником! — сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к ребятам. — Сегодня с большой гордостью вручаю вам паспорта Российской Федерации. Стран много. Великая страна, лучшая страна, самая сильная, самая красивая — одна. Нам посчастливилось с вами в ней жить. Но еще с большой честью мы живем в Самарской области. В регионе, который является сердцем России, где всю нашу славную историю люди добрые, люди сильные ковали и оружие Победы, ковали техническую славу, ковали наши успехи в спорте».