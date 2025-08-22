Сторонники «Победы» вышли на митинг с требованием освободить главу Гагаузии

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока «Победа» вышли на новый митинг с требованием освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул и активистку Светлану Попан, заявив о нарушениях закона при вынесении приговоров, передает корреспондент РИА Новости.
«Мы будем выходить на протесты сколько потребуется. Мы требуем отмены решений суда, принятых с грубейшими нарушениями. Это было судилище, надуманное, грубое. Без доказательств. Репрессии против оппозиции не имеют ничего общего с демократическими ценностями», — заявил на митинге активист блока «Победа», представитель правительства Гагаузии Александр Панов.
Он подчеркнул, что в блоке «Победа» не разделяют позицию властей Молдавии о возможном объединении с Румынией.
«Четыре года, сколько эта партия “Действие и солидарность” находится у власти, и все это время мы слышим периодически призывы к объединению с Румынией. Но наша родина — это Республика Молдова. Нам здесь хорошо, а им (властям. — Прим. ред.) здесь плохо, они граждане соседней страны. Почему они диктуют нам свои условия?» — заявил Панов.
Борьба с оппозицией.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией».В июле ЦИК отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».
Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов. Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента. Хотя к концу 2023-го властям удалось снизить ее до семи процентов, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.