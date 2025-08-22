Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сторонники «Победы» вышли на митинг с требованием освободить главу Гагаузии

Сторонники «Победы» вышли на митинг с требованием освободить Гуцул и Попан.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока «Победа» вышли на новый митинг с требованием освободить главу Гагаузии Евгению Гуцул и активистку Светлану Попан, заявив о нарушениях закона при вынесении приговоров, передает корреспондент РИА Новости.

«Мы будем выходить на протесты сколько потребуется. Мы требуем отмены решений суда, принятых с грубейшими нарушениями. Это было судилище, надуманное, грубое. Без доказательств. Репрессии против оппозиции не имеют ничего общего с демократическими ценностями», — заявил на митинге активист блока «Победа», представитель правительства Гагаузии Александр Панов.

Он подчеркнул, что в блоке «Победа» не разделяют позицию властей Молдавии о возможном объединении с Румынией.

«Четыре года, сколько эта партия “Действие и солидарность” находится у власти, и все это время мы слышим периодически призывы к объединению с Румынией. Но наша родина — это Республика Молдова. Нам здесь хорошо, а им (властям. — Прим. ред.) здесь плохо, они граждане соседней страны. Почему они диктуют нам свои условия?» — заявил Панов.

Борьба с оппозицией.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Одно из самых резонансных дел — приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, которую осудили на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор».Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом «борьбы с избирательной коррупцией».В июле ЦИК отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».

Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов. Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента. Хотя к концу 2023-го властям удалось снизить ее до семи процентов, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше