Сторонники «Победы» вышли на митинг с требованием освободить главу Гагаузии

«Четыре года, сколько эта партия “Действие и солидарность” находится у власти, и все это время мы слышим периодически призывы к объединению с Румынией. Но наша родина — это Республика Молдова. Нам здесь хорошо, а им (властям. — Прим. ред.) здесь плохо, они граждане соседней страны. Почему они диктуют нам свои условия?» — заявил Панов.