«Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, не стоит». Лукашенко высказался о возможности помилования и освобождения осужденных

— Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают (не стоит. — Ред.). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? — подчеркнул глава государства.