«Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, не стоит». Лукашенко высказался о возможности помилования и освобождения осужденных

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 августа, во время общения с журналистами, отреагировал на возможность помилования и освобождения осужденных, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание, что указанная тема затрагивалась во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом (подробнее мы писали здесь), однако очень кратко. Александр Лукашенко пояснил Трампу, что в Беларуси есть специальная комиссия, которая уполномочена рассматривать соответствующие запросы со стороны осужденных, но конкретные решения остаются лично за президентом. Указанная работа ведется на постоянной основе.
Президент Беларуси, говоря о позиции США по указанному вопросу и каких-то цифрах по лицам, которых якобы следует освободить, заявил:
— Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают (не стоит. — Ред.). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в этом белорусское общество его не поддержит.
