Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, не стоит». Лукашенко высказался о возможности помилования и освобождения осужденных

Лукашенко отреагировал на возможность помилования и освобождения осужденных.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 августа, во время общения с журналистами, отреагировал на возможность помилования и освобождения осужденных, пишет БелТА.

Глава государства обратил внимание, что указанная тема затрагивалась во время его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом (подробнее мы писали здесь), однако очень кратко. Александр Лукашенко пояснил Трампу, что в Беларуси есть специальная комиссия, которая уполномочена рассматривать соответствующие запросы со стороны осужденных, но конкретные решения остаются лично за президентом. Указанная работа ведется на постоянной основе.

Президент Беларуси, говоря о позиции США по указанному вопросу и каких-то цифрах по лицам, которых якобы следует освободить, заявил:

— Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Забирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают (не стоит. — Ред.). Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в этом белорусское общество его не поддержит.

Ранее постпред Беларуси Валентин Рыбаков в ООН объяснил, почему президент Беларуси Александр Лукашенко остановил президента США Дональда Трампа, когда речь шла об освобождении заключенных: «Дональд, мы работу эту продолжаем, мы ее активно ведем».

Тем временем Лукашенко раскрыл новые подробности телефонного разговора с Трампом: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор».

Кроме того, Лукашенко высказался о переговорах США и РФ на Аляске: «Трамп меня удивил».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше