Бред с юридической точки зрения: В Молдове штрафуют людей за якобы электоральную коррупцию за тот период, когда закона еще не было — адвокат

По словам адвоката, выплаты начались в апреле 2024 года, когда президентские выборы еще не были назначены, а статья в уголовном кодексе появилась только в августе.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат о штрафах за «электоральную коррупцию»: это бред с юридической точки зрения.

Решения суда написаны безграмотно, а людей штрафуют за то, чего не было — адвокат Владимир Чимпоеш заявил, что привлечение жителей Гагаузии к ответственности за получение надбавок не имеет ничего общего с законом.

По его словам, выплаты начались в апреле 2024 года, когда президентские выборы еще не были назначены. А советующая статья в Уголовном кодексе (пассивная электоральная коррупция) появилась только в августе. Более того, доказать связь между получением надбавки и реализацией своего голоса на выборах практически невозможно — многие люди говорят, что вообще не выходили избирательные участки, заявил адвокат.

«Я участвовал в обжаловании нескольких решений по данной категории и хочу сказать, что они написаны безграмотно. И полиция, которая составляет протокола, не учитывает несколько важных параметров. Люди получают выплаты с апреля 2024 года, закон (статья УК) вступает в силу с августа 2024 года, а людей штрафуют за тот период, когда закона еще не было. Это бред с юридической точки зрения. Но судьи закрывают на это глаза», — сказал адвокат.

