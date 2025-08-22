Ричмонд
Лукашенко раскрыл детали мирного плана по Украине, который обсуждал с Трампом

Лукашенко озвучил детали мирного плана по Украине, который обсуждал во время телефонного разговора с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа, в пятницу, во время общения с журналистами раскрыл детали мирного плана по Украине, который обсуждал с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора, передает БелТА.

Глава государства озвучил Трампу свое видение развития ситуации по Украине во время телефонного разговора. Он уточнил, что в первую очередь речь может идти об установлении воздушного перемирия, а также прекращении огня на линии соприкосновения.

— То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую. Это очень важно. И для России в том числе. Вы же видите, что приятного, если бьют по аэродромам, взрывают нефтебазы внутри России и по жилым кварталам, и по заводам. Ничего хорошего для России нет, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание, что президент России Владимир Путин понимает это не хуже его. Глава государства заявил, что для России это не надо, и для Украины тем более. По словам президента Беларуси, для достижения мира нужно пройти несколько этапов, однако самым главным является остановить боевые действия и гибель людей.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл новые подробности телефонного разговора с Трампом: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор».

Кроме того, Лукашенко высказался о переговорах США и РФ на Аляске: «Трамп меня удивил».

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что комплексы «Полонез» могут оснастить ядерными боеголовками.

