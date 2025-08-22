Кабмин ФРГ считает «контрпродуктивным» признание Палестины

Международная кампания по признанию Палестины началась на фоне непрекращающейся почти два года военной операции Израиля в секторе Газа, которая привела к ухудшению гуманитарной ситуации в регионе. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 24 июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Государство Палестина на сессии ГА ООН.