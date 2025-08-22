Ричмонд
Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан намерены развивать туризм

Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан могут принять совместную программу туристических и культурных обменов. Этот вопрос обсудили на трехсторонней встрече в Национальной туристической зоне «Аваза».

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Программа нацелена на развитие туризма. Она позволит представить культурное наследие, близость традиций и обычаев народов трех стран.

Во встрече участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Кроме того, лидеры государств обсудили развитие торговли, транспорта и энергетики. На встрече отмечалось, что через территории стран может пройти крупный транзитный маршрут, соединяющий Китай с Европой, Южной Азией и Ближним Востоком.

Стороны также рассмотрели вопрос экспорта «зеленой» энергии в Европу и развития сотрудничества в Каспийском регионе.