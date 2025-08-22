Ричмонд
Лукашенко допустил, что Трамп может получить Нобелевскую премию мира

Лукашенко высказался о шансах Трампа на Нобелевскую премию мира.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 22 августа, во время общения с журналистами допустил, что президент США Дональд Трамп может получить Нобелевскую премию мира, пишет БелТА.

— Человек хочет Нобелевскую премию (если это так) — ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? — спросил глава государства.

Александр Лукашенко добавил:

— Если надо поддержать (Трампу надо), то, наверное, он этого заслуживает.

Президент Беларуси высказал уверенность в том, что Трамп получит Нобелевскую премию мира.

— Барак Обама до него… Только стал президентом, ничего не сделал — получил Нобелевскую премию, — напомнил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условие, при котором выдвинет Трампа на Нобелевскую премию.

Кстати, Лукашенко сказал, что Беларусь выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он сможет прекратить войны.

Тем временем друг начинавшего в Беларуси Юрия Антонова сказал, почему сын артиста не носит его фамилию: «Это форма мести».

