Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте: НАТО за последний месяц поставили Киеву американского оружия на $1,5 млрд

Генсек Североатлантического альянса заявил, что страны блока хотят после остановки боевых действий нарастить численность ВСУ и развернуть новые военные производства на подконтрольной Украине территории.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Страны НАТО за последний месяц закупили в США и уже поставили Киеву оружие на $1,5 млрд и намерены продолжать. Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

«Из США на деньги стран НАТО за последний месяц уже поставили Украине летальных вооружений на $1,5 млрд, и будет еще», — пообещал Рютте.

Он подчеркнул, что после прекращения боевых действий страны НАТО хотят нарастить численность ВСУ и развернуть новые военные производства на оставшейся под контролем Киева территории.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше