Лукашенко раскрыл, о каких ударах по Украине Путин сказал «Ни в коем случае»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа во время общения с журналистами раскрыл, о каких ударах по Украине президент России Владимир Путин сказал «Ни в коем случае», передает БелТА.
Александр Лукашенко во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом озвучил свое видение развития ситуации по Украине. По его словам, в первую очередь, речь может идти про установление воздушного перемирия, а также о прекращении огня на линии соприкосновения (подробнее мы писали здесь).
— После того, как они «Орешником» нанесли удар по крупному заводу, где под землей 8−10 этажей и где они (украинцы. — Ред.) могли чего-то производить, украинцы поняли: беда. Могут же бабахнуть и по Банковой (речь идет про улицу в центре Киева, где расположены многие административные здания, включая Офис Владимира Зеленского. — Ред.), — отметил президент Беларуси.
Глава государства заметил, что у России была возможность пойти на эскалацию конфликта, применив свое новое оружие — комплекс «Орешник», — по более чувствительным для Украины объектам. Однако подобного сделано не было, потому что российская сторона в цело настроена на урегулирование. Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Путин в начале конфликта, когда российские войска находились под Киевом, отказался наносить удары по гражданским объектам и отвел войска.
— Инсайдерская вам информация. Такие у кого-то замыслы были в России (не буду называть). Путин сказал: «Ни в коем случае». Они были готовы нанести… Если бы ахнули «Орешником» по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось — заявил глава государства.
