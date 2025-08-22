Лукашенко раскрыл, о каких ударах по Украине Путин сказал «Ни в коем случае»

Глава государства заметил, что у России была возможность пойти на эскалацию конфликта, применив свое новое оружие — комплекс «Орешник», — по более чувствительным для Украины объектам. Однако подобного сделано не было, потому что российская сторона в цело настроена на урегулирование. Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Путин в начале конфликта, когда российские войска находились под Киевом, отказался наносить удары по гражданским объектам и отвел войска.