Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидеры трех стран ЕС приедут в Кишинев в День независимости

Оппозиция назвала визит лидеров ЕС в Кишинев перед выборами вмешательством во внутренние дела Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Лидеры трех стран ЕС приглашены в Кишинев 27 августа на празднование Дня независимости Молдовы, сообщает администрация президента.

Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне, канцлере ФРГ Фридрихе Мерце и премьере Польши Дональде Туске.

«Лидеры трех стран вместе с президентом Майей Санду выступят с заявлениями для прессы в резиденции президента, а затем обратятся к гражданам на концерте, посвященном Дню независимости, который будет организован на площади Великого национального собрания», — говорится в заявлении пресс-службы администрации главы государства.

Также сообщается, что 31 августа, в День румынского языка, в Кишинев приедет президент Румынии Никушор Дан.

«Своим присутствием европейские партнеры подтверждают свое доверие Республике Молдова и поддержку нашего европейского пути», уточнили в администрации президента.

Оппозиционные силы Молдовы раскритиковали визит трех европейских лидеров, расценив их как электоральный шаг со сторона правящей партии.

Лидер социалистов Игорь Додон назвал анонсированный визит в Кишинев вмешательством во внутренние дела страны.

«Я расцениваю это как прямое вмешательство во внутренние дела Республики Молдова. Представьте себе, если бы Путин или Лукашенко приехали на празднование Дня независимости в 2020 году, когда мы проводили президентские выборы. Такой бы шум поднялся в некоторых европейских столицах», — сказал Додон.

Экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил европейских лидеров в оказании поддержки президенту Майе Санду и правящей Партии действия и солидарности перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент.

«Нельзя ссылаться на влияние с одной стороны, не признавая влияния с другой стороны. У Санду виновата то Россия, то гибридные атаки… Да, существуют опасности и уязвимости безопасности, но это не покрывает незаконные действия, которые были совершены и которые будут совершены», — отметил Филат.

Избирательная кампания на парламентских выборах в Молдове стартует 29 августа.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше