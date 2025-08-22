Лидеры трех стран ЕС приедут в Кишинев в День независимости

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Лидеры трех стран ЕС приглашены в Кишинев 27 августа на празднование Дня независимости Молдовы, сообщает администрация президента.
Речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне, канцлере ФРГ Фридрихе Мерце и премьере Польши Дональде Туске.
Также сообщается, что 31 августа, в День румынского языка, в Кишинев приедет президент Румынии Никушор Дан.
«Своим присутствием европейские партнеры подтверждают свое доверие Республике Молдова и поддержку нашего европейского пути», уточнили в администрации президента.
Оппозиционные силы Молдовы раскритиковали визит трех европейских лидеров, расценив их как электоральный шаг со сторона правящей партии.
Лидер социалистов Игорь Додон назвал анонсированный визит в Кишинев вмешательством во внутренние дела страны.
«Я расцениваю это как прямое вмешательство во внутренние дела Республики Молдова. Представьте себе, если бы Путин или Лукашенко приехали на празднование Дня независимости в 2020 году, когда мы проводили президентские выборы. Такой бы шум поднялся в некоторых европейских столицах», — сказал Додон.
Экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат обвинил европейских лидеров в оказании поддержки президенту Майе Санду и правящей Партии действия и солидарности перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент.
«Нельзя ссылаться на влияние с одной стороны, не признавая влияния с другой стороны. У Санду виновата то Россия, то гибридные атаки… Да, существуют опасности и уязвимости безопасности, но это не покрывает незаконные действия, которые были совершены и которые будут совершены», — отметил Филат.
Избирательная кампания на парламентских выборах в Молдове стартует 29 августа.