Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФБР провело обыск у экс-советника Трампа Джона Болтона

ФБР провело следственные действия в доме Джона Болтона, подозреваемого в разглашении секретной информации в своей книге. Расследование проходит на фоне давнего конфликта экс-советника с Дональдом Трампом, безуспешно пытавшимся запретить публикацию этих мемуаров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Агенты Федерального бюро расследований провели обыск в доме Джона Болтона, бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Обыск связан с делом о возможном ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает New York Post.

По информации NYP, расследование сосредоточено на том, что Джон Болтон мог включить секретную информацию в свою книгу воспоминаний «Комната, где это произошло», опубликованную в 2020 году.

Глава ФБР Кэш Патель комментируя происходящее заявил, что никто не может стоять выше закона, и подчеркнул, что агенты действуют в рамках своих полномочий.

Дональд Трамп ранее заявлял, что в мемуарах содержатся государственные секреты и что Болтон нарушил договор о неразглашении, который подписал при приеме на работу. Несмотря на все усилия Белого дома, остановить публикацию книги так и не удалось.

Первоначальное расследование в отношении Болтона началось несколько лет назад, однако, по утверждению неназванного высокопоставленного американского чиновника, администрация Джо Байдена якобы приостановила его «по политическим причинам».

С момента ухода из администрации Трампа Джон Болтон находится в постоянном конфликте со своим бывшим начальником. Выступая в эфире кабельных новостных каналов, он критикует политику президента США в сфере национальной безопасности и внешней политики.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше