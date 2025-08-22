ФБР провело обыск у экс-советника Трампа Джона Болтона

Агенты Федерального бюро расследований провели обыск в доме Джона Болтона, бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Обыск связан с делом о возможном ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает New York Post.
По информации NYP, расследование сосредоточено на том, что Джон Болтон мог включить секретную информацию в свою книгу воспоминаний «Комната, где это произошло», опубликованную в 2020 году.
Глава ФБР Кэш Патель комментируя происходящее заявил, что никто не может стоять выше закона, и подчеркнул, что агенты действуют в рамках своих полномочий.
Дональд Трамп ранее заявлял, что в мемуарах содержатся государственные секреты и что Болтон нарушил договор о неразглашении, который подписал при приеме на работу. Несмотря на все усилия Белого дома, остановить публикацию книги так и не удалось.
Первоначальное расследование в отношении Болтона началось несколько лет назад, однако, по утверждению неназванного высокопоставленного американского чиновника, администрация Джо Байдена якобы приостановила его «по политическим причинам».
С момента ухода из администрации Трампа Джон Болтон находится в постоянном конфликте со своим бывшим начальником. Выступая в эфире кабельных новостных каналов, он критикует политику президента США в сфере национальной безопасности и внешней политики.