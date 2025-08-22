Экс-премьер Молдавии обвинил Европу в поддержке партии Санду

КИШИНЕВ, 22 авг — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил европейских лидеров в оказании поддержки партии Майи Санду «Действие и солидарность» накануне выборов.
На следующей неделе в Молдавии будут отмечать два государственных праздника: 27 августа — День Независимости, а 31 августа — «День родного языка». Администрация президента республики опубликовала информацию, что Кишинев в этот период посетят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, ожидается приезд канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Румынии Никушора Дана.
«Европейские лидеры прямо поддерживают запуск в кампанию одного избирательного конкурента. А это является проблемой. У нас проходит избирательная кампания. Пусть будет ясно, это не поддержка Республики Молдова, а поддержка Майи Санду, ее партии “Действие и солидарность” (ПДС — ре.)», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Политик также заявил о недопустимости двойных стандартов при оценке внешнего вмешательства.
«Нельзя ссылаться на влияние с одной стороны, не признавая влияния с другой стороны. У Санду виновата то Россия, то гибридные атаки. Борьба с русскими, с Путиным — все это не может оправдать что угодно. Да, существуют опасности и уязвимости безопасности, но это не покрывает незаконные действия, которые были совершены и которые будут совершены. Несправедливость остается несправедливостью, как бы ты ее ни мотивировал. Несправедливостью не делаешь справедливость — это аксиома», — отметил Филат.
Лидер ЛДПМ охарактеризовал Санду как единоличного лидера Партии действия и солидарности, заявив, что «она и первая, и последняя, она и есть список ПДС».
Парламентские выборы назначены в Молдавии на 28 сентября. Центризбирком Молдавии исключил ЛДПМ из списков участников парламентских выборов, политсила обжаловала это решение в суде. Политик отметил, что ЛДПМ требует продлить сроки подачи документов для регистрации своих кандидатов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.