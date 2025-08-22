Экс-премьер Молдавии обвинил Европу в поддержке партии Санду

«Нельзя ссылаться на влияние с одной стороны, не признавая влияния с другой стороны. У Санду виновата то Россия, то гибридные атаки. Борьба с русскими, с Путиным — все это не может оправдать что угодно. Да, существуют опасности и уязвимости безопасности, но это не покрывает незаконные действия, которые были совершены и которые будут совершены. Несправедливость остается несправедливостью, как бы ты ее ни мотивировал. Несправедливостью не делаешь справедливость — это аксиома», — отметил Филат.