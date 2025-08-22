О Путине, Зеленском и переговорах. Главные заявления Лаврова

Когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе со своими европейскими спонсорами, он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять. Включая невступление в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский на все сказал «нет».