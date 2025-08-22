Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О Путине, Зеленском и переговорах. Главные заявления Лаврова

Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью телеканалу NBC News, в котором рассказал о ситуации с организацией переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского и причинах, почему эта встреча пока невозможна. Собрали ключевые высказывания министра иностранных дел.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Главные заявления Сергея Лаврова

Пока организация переговоров Путина и Зеленского не ведется. «Встреча не запланирована», — цитирует главу дипломатического ведомства NBC News.

Российский президент выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским один на один при условии, что все вопросы переговорной повестки проработаны. Пока же стороны их даже не обсуждали.

Путин готов встретиться с Зеленским, если бы повестка для саммита была подготовлена. Эта повестка совсем не готова.

Сергей Лавров
глава МИД РФ (цитата по ТАСС)

По итогам переговоров в Анкоридже 15 августа президент США Дональд Трамп сделал Кремлю ряд предложений. Часть из них Москва разделяет, в отношении некоторых готова «проявить гибкость».

На встрече в Белом доме 18 августа украинский президент не принял условия урегулирования конфликта с Россией, которые ему предложил американский лидер.

Трамп четко выделил требования, которые, по мнению США, должны быть выполнены Киевом, в том числе отказ от присоединения к НАТО, уступку территорий. Зеленский ответил президенту США отказом.

Когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе со своими европейскими спонсорами, он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять. Включая невступление в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский на все сказал «нет».

Сергей Лавров
глава МИД РФ (цитата по ТАСС)

Напомним, с инициативой о проведении переговоров Путина и Зеленского выступил Дональд Трамп. Он заявил, что прежде чем провести трехсторонний саммит глав России, Украины и США, необходимо, чтобы два лидера обсудили условия перемирия. До сих пор никаких подвижек к организации встречи со стороны Киева нет.

Трамп намерен отстраниться от миротворческой миссии на несколько недель, чтобы оценить стремление президентов России и Украины к урегулированию кризиса.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше