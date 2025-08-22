О Путине, Зеленском и переговорах. Главные заявления Лаврова

Главные заявления Сергея Лаврова
Пока организация переговоров Путина и Зеленского не ведется. «Встреча не запланирована», — цитирует главу дипломатического ведомства NBC News.
Российский президент выразил готовность встретиться с Владимиром Зеленским один на один при условии, что все вопросы переговорной повестки проработаны. Пока же стороны их даже не обсуждали.
Путин готов встретиться с Зеленским, если бы повестка для саммита была подготовлена. Эта повестка совсем не готова.
По итогам переговоров в Анкоридже 15 августа президент США Дональд Трамп сделал Кремлю ряд предложений. Часть из них Москва разделяет, в отношении некоторых готова «проявить гибкость».
На встрече в Белом доме 18 августа украинский президент не принял условия урегулирования конфликта с Россией, которые ему предложил американский лидер.
Трамп четко выделил требования, которые, по мнению США, должны быть выполнены Киевом, в том числе отказ от присоединения к НАТО, уступку территорий. Зеленский ответил президенту США отказом.
Когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе со своими европейскими спонсорами, он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять. Включая невступление в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский на все сказал «нет».
Напомним, с инициативой о проведении переговоров Путина и Зеленского выступил Дональд Трамп. Он заявил, что прежде чем провести трехсторонний саммит глав России, Украины и США, необходимо, чтобы два лидера обсудили условия перемирия. До сих пор никаких подвижек к организации встречи со стороны Киева нет.
Трамп намерен отстраниться от миротворческой миссии на несколько недель, чтобы оценить стремление президентов России и Украины к урегулированию кризиса.